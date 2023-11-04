شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن لبلينكين: السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى "حل الدولتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الملك عبدالله الثانى، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم /السبت/، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية.

ودعا العاهل الأردنى - بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد - إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع، ودعم المنظمات الإغاثية العاملة فى القطاع.



وأشار الملك عبدالله إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي؛ هو العمل نحو أفق سياسى لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح.



وأعاد التأكيد على دعم الأردن المستمر للشعب الفلسطينى فى نيل حقوقه المشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



حضر اللقاء - طبقا لبيان الديوان الملكى - نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية فى واشنطن دينا قعوار، والسفيرة الأمريكية فى عمان يائل لمبرت، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأمريكي.