شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب شمال شرق تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بلغت قوته 3.7 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة منزل تميم التابعة لمحافظة نابل شمال شرق تونس، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأفاد المعهد الوطنى التونسى للرصد الجوى فى بيان ، أن مركز الرّجّة، سجل بــ 36.72 درجة خط عرض و بــ 11.00 درجة خط طـول، وذلك عرض سواحل منزل تميم.



وكانت محطات رصد الزلازل، سجلت، يوم أمس ، زلزال بلغت قوته 3.5 درجات علـى سلم ريختر، بعرض البحر جنوب جزيرة قرقنة، ولاية صفاقس.