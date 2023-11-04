تسريب إسرائيلي يستهدف "أمن" زيلينسكي بشأن زيارة مرتقبة

دبي - محمود عبدالرازق - وسربت "القناة 12" الإسرائيلية، في خبر قالت فيه إنه من المتوقع أن يزور زيلنسكي، إسرائيل على خلفية الحرب الدائرة في غزة.

وأوضح المسؤول الأوكراني أن "تسريب معلومات عن زيارة محتملة للرئيس يضر بالعلاقات بين البلدين ويضر بالثقة بين أصحاب القرار، إذ أن الدولتين في حالة حرب، والوضع أكثر صعوبة في أوكرانيا، لذا فإن القضايا الأمنية مهمة ويجب أن تكون قبل كل شيء، وهذا التسريب يضر بأمن الرئيس وموظفيه".

ورفضت الحكومة الإسرائيلية طلبا للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، بزيارتها للتعبير عن تضامنه معها في حربها على قطاع غزة.

وأشارت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11" أن إسرائيل رفضت طلب زيلينسكي، قائلة: "هذا ليس الوقت المناسب".

وأعرب زيلينسكي في وقت سابق، عن خشيته من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس إلى "حرف أنظار" المجتمع الدولي عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في بلاده.

وأشار الى أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لديها "معلومات" في هذا الشأن، مضيفا أن "الأزمة الراهنة تظهر أن روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كل أنحاء العالم".

وصرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، سيفقد السلطة نتيجة لتطهير أوكرانيا من النازية من قِبل روسيا.