"القسام": القصف على غزة قتل أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أبو عبيدة في بيان: "من 7 أكتوبر (تشرين الأول) حتى الوقت الحالي، أدى قصف العدو الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 60 أسيرًا من العدو".

وأوضح أبو عبيدة: "لا تزال جثث 23 منهم تحت الأنقاض، ويبدو أننا لن نتمكن من الوصول إليهم بسبب العدوان الرهيب المستمرعلى غزة".

وتجاوز عدد الضحايا في قطاع غزة 9 آلاف و500 شخص، وأصيب أكثر من 24 ألفا، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يتم احتجاز أكثر من 150 إسرائيليا من قبل "حماس"، وذكرت الحركة نفسها أن هناك بين 200-250 سجينا في قطاع غزة.

وأعلنت "القسام"، في وقت سابق اليوم، أن مقاتليها دمروا 24 آلية عسكرية، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، على عدة محاور قتال في قطاع غزة.

وأكدت الحركة، بالقول: "يتعامل قناصة الجناح العسكري لحماس مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو مع من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها".

وأشارت "القسام" على لسان أبو عبيدة: "مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده".