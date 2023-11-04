الجيش الإسرائيلي: يحيى السنوار على رأس قائمة أهدافنا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "قائد حركة حماس يحيى السنوار على رأس أولويات أهدافنا وباقي قيادات حماس".

وأضاف أن "إسرائيل تنسق مع مصر والولايات المتحدة لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد أن نقوم بتفتيشها".

يحيى السنوار، الذي تم انتخابه في 2017، على رأس حركة حماس في قطاع غزة، وهو أحد مؤسسي "كتائب عز الدين القسام" وقسم "المجد" الذي يقدم كوحدة استخبارية تابعة لفرع "حماس" المسلح.

واعتقلته إسرائيل عام 1988، بتهمة "القيام بنشاط إرهابي"، وحكم عليه بأربعة أحكام مؤبدة، ليطلق سراحه في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ضمن اتفاق تبادل ألف أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي الفرنسي - الإسرائيلي جلعاد شاليط.