شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين، ضرورة وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع، وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية.

ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع، ودعم المنظمات الإغاثية العاملة هناك.

وزير الخارجية الأمريكي

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور عمّان حالياً.

وأكد الملك عبدالله الثاني، لوزير الخارجية الأمريكي، دعم بلاده المستمر للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.