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طائرات الاحتلال تدمر 40 ألف منزل منذ بدء العدوان على غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وثّقت وزارة الأشغال الفلسطينية في إحصائية أولية، تدمير طائرات ومدفعية الاحتلال ، نحو 40 ألف منزل، منذ بدء العدوان على قطاع غزة والمستمر لليوم 29 على التوالي.

وقالت وزارة الأشغال الفلسطينية، إن القصف تسبب كذلك في إلحاق الضرر الجزئي بنحو 220 ألف منزل وتشريد سكانها، والذي تجاوز عددهم نحو 1.5 مليون نازح من شمال القطاع ومدينة غزة يتواجد نصفهم في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

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أشارت إلى أن 60 مدرسة تم تدميرها، وتضررت 220 أخرى بفعل القصف العنيف، الذي دمر كذلك 55 مسجداً، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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