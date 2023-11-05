شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة "وفا" اليوم الأحد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.