شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة "وفا" اليوم الأحد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.
وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت البلدة من محيط جامعة القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.
وذكرت الوكالة الرسمية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز