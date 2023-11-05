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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة "وفا" اليوم الأحد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت البلدة من محيط جامعة القدس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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