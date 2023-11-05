حميميم: سلاح الجو الروسي يقصف أهدافا تابعة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية في إدلب

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، السبت، أن سلاح الجو الروسي قصف مراكز تابعة للتشكيلات المسلحة في محافظة إدلب السورية.

وقال كوليت في إحاطة: "نفذ سلاح الجو الروسي غارات جوية ضد أهداف تابعة للتشكيلات المسلحة غير الشرعية المتورطة في قصف مواقع القوات الحكومية السورية، في بلدات فليفل وأريحا بمحافظة إدلب، تم قصف مخابئ تحت الأرض للمسلحين ومركز تحكم في الطائرات المسيرة".

وأضاف: "قامت وحدات الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في محافظة الرقة على طول طريق عين عيسى-الترفاسية، في محافظتي الرقة والحسكة على طول طريق تل تمر-الترفاسية".

ووفقا له، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، تسجيل 6 هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" محافظتي حلب واللاذقية.

كما أشار إلى أن طيران ما يسمى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يفتعل أوضاعا خطيرة في سماء سوريا.