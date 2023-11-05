مصادر لـ "الخليج 365": معبر رفح المصري لم يستقبل أيا من حاملي الجنسيات الأجنبية السبت

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول، أن حركة حماس ستتوقف عن منع المواطنين الأجانب من مغادرة قطاع غزة بعد ضمانات إسرائيلية بأن سيارات الإسعاف ستكون قادرة أيضا على مغادرة غزة عبر رفح.

وقالت المصادر، إن المعبر الحدودي لم يقبل اليوم السبت أيًا من الأجانب أو مزدوجي الجنسية الذين كان من المفترض أن يعبروا من قطاع غزة إلى مصر.

وأضافت المصادر أن الجهات المختصة كانت على أهبة الاستعداد، وتوقعت وصول 730 شخصا، من بينهم 105 مصريين، لكن لم يصل أحد إلى نقطة التفتيش.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصدر مسؤول في هيئة المعابر بقطاع غزة، بأنه لن يتم السماح بسفر أي من حاملي الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق خروج الجرحى والمصابين من مستشفيات غزة.

وكانت الهيئة العامة للمعابر في قطاع غزة أعلنت أمس أن 730 شخصا بينهم 105 مصريين سيغادرون قطاع غزة عبر معبر رفح.

أمس, 23:36 GMT

وبحسب البيانات التي نشرتها هيئة المعابر يوم أمس، فكان من المقرر السماح بعبور 105 مصريين، و386 أمريكيا، و112 بريطانيا، و77 فرنسيًا، و50 ألمانيًا.