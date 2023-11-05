شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات ملموسة.. فلسطين ترحّب بموقف هندوراس من الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين بموقف جمهورية هندوراس باستدعاء سفيرها لدى الاحتلال الإسرائيلي -القائم بالاحتلال-، للتشاور.

كما رحبت بموقفها المندد للإبادة الجماعية في غزة.

وكذلك الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

خطوات ملموسة لوقف عدوان الاحتلال

أكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الموقف يعبر عن مسؤولية هندوراس العالية كعضو في المجتمع الدولي.

وبينت أنها تتخذ خطوات ملموسة لوقف العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني، وفي تكريس حقه في الحياة، والعدالة، والحرية".

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

كما أعربت عن أملها في أن تستكمل هندوراس هذا الموقف المبدئي بخطوات أخرى، للعدول عن قرارات حكومتها السابقة بنقل سفارتها لدى الاحتلال إلى القدس.

كما أكدت أهمية أن تتخذ باقي الدول مواقف شجاعة مشابهة، مع إعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الاحتلال، الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق الإنسانية، التي تتطلب المحاسبة الفورية.