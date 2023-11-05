شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يقتحم مدينة جنين بالجرافات واندلاع اشتباكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع التوغل الذي تنفّذه قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أيام، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية مدينة جنين بالضفة الغربية.

وبحسب موقع العربية، فقد دخل الجيش الإسرائيلي المدينة بالضفة الغربية في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، وداهم عدة منازل بها.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية رجلاً خرج قبل فترة من سجونها، وسط اشتباكات عنيفة.

وهدمت جرافات إسرائيلية دوارا في المدينة، وقامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية على أطراف مخيم جنين، ودفعت بتعزيزات جديدة.