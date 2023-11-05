شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 51 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد 51 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف للطيران الإسرائيلي على مخيم المغازي بوسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن طائرات إسرائيلية استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

استهداف الاحتلال لمخيم المغازي

وبينت أن الطائرات الإسرائيلية شنت أيضا غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفوسفور الأبيض على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب القطاع.

كما شنّ الطيران الإسرائيلي 15 غارة على محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية بئر المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر، شمال غزة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المحيطة بالبئر.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون، جثامين 5 قتلى، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته طائرات إسرائيلية في وقت سابق.

في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين. وفي وقت سابق من مساء السبت، قتل سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات إسرائيلية، منزلا وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

كانت أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من الفلسطينيين إلى 9572 قتيلا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.