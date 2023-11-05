وزير الثقافة اللبناني: "الدرع الأزرق" لن يحمي قلعة بعلبك من القصف ولبنان لا يخاف الحرب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير مرتضى إن تحرّكه جاء لسببين: "الأول هو استغيابه كوزير للثقافة، والسبب الثاني أن هذا الشعار لن يحمي القلعة من القصف الإسرائيلي بحسب التجارب السابقة، بدليل قصف إسرائيل مراكز تابعة للأونروا ومدارس وغيرها من المواقع التي يجب ان تكون بمنأى عن أي اعتداءات".

وإذ رأى أن هناك جهات داخلية وخارجية تحاول أن تظهر اللبنانيين في حالة خوف ورعب من الحرب، أكد المرتضى أن الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني لا تريد الحرب ولا تسعى اليها لأنها مؤلمة ومكلفة خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد لكن إذا فرضت الحرب على لبنان فإنه لا يخافها لا بل إسرائيل هي التي تخشى الدخول في حرب مع لبنان.

أمس, 08:37 GMT

واعتبر المرتضى أن ما من أحد يسيّر هذا البلد وأن المعنيين في المواجهة مع إسرائيل لم يخضعوا لا لتهديد ولا لتهويل لأن ما يحكم قراراتهم هي مقتضيات المرحلة فقط.

وعن مسألة التمديد لقائد الجيش اللبناني، أوضح المرتضى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن المؤسسة العسكرية لا تزال متماسكة وتؤدي دورها بشكل جيد، وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية اليوم تحتّم حفظها من أي شغور على مستوى المجلس العسكري ورئاسة الأركان وقيادة الجيش، مشددا على أن الرئيس بري يسعى لإجراء المقتضى عن طريق تعيين المجلس العسكري إذا كانت هناك إمكانية، والتمديد مرحليا لقائد الجيش إذا لم يتمّ التوصل إلى آلية ما لتعيينه في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية.