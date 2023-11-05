"القسام" تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوى

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان "كتائب القسام" المنشور على قناتها في تلغرام، أن عملية التدمير تمت من خلال استخدام قذائف من نوع "الياسين 105".

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم، أن "كتائب القسام" دمرت دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال غرب مدينة غزة ودبابتين إسرائيليتين شرق خان يونس بالقذائف نفسها.

ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.

ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.

القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.

وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.