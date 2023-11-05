كتائب "حزب الله" العراقي: نحذر من زيارة بلينكن إلى بغداد وسنقابلها بتصعيد غير مسبوق

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقي، المعروف باسم "أبو علي العسكري"، في بيان له عبر "تلغرام"، أن "زيارة بلينكن غير مرحب بها".

وأكد أنه في حال زيارة بلينكن "فسنقابل ذلك بتصعيد غير مسبوق".

وأضاف العسكري في بيانه أن "غلق السفارة الأمريكية في العراق، ومنع حاملي الجنسية الأمريكية من دخول العراق سنصل إليه بطريقتنا الخاصة غير السلمية، لأن التعامل السلمي مع القتلة، جبن وتخاذل".

وتابع أن "فتح ملف إخراج القوات الأجنبية بهذا التوقيت هو ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتكبيل أيادي المقاومة، وصرف لنظر الرأي العام الداخلي عن قضية غزة، والحال إن إخراج هذه القوات من البلاد أمر حاصل لا محال".

كما أشار المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقي، إلى أنه "في خضم جرائم العدو الصهيو - أمريكي بحق أطفال غزة ونسائها، بدعم من دول الغرب وأتباعهم في المنطقة، تتكشف للعالم بوضوح عدم آدمية هؤلاء، وتورطهم في ارتكاب المجازر الوحشية في فلسطين".

وواصل أنه "بعد التصعيد العسكري للمقاومة الإسلامية في العراق، هذا الأسبوع، فإنها ستعمل على غلق المصالح الأمريكية في العراق، وتعطيلها في المنطقة، وهذا ما ستصل إليه في الأسابيع المقبلة، إذا ما استمر العدوان".

وشهدت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأيام الماضية، هجمات متعددة من فصائل مسلحة، ردا على دعم أمريكا للتصعيد الإسرائيلي في غزة.

فيما صرّح المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، بأن "الأمريكيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب"، لافتًا إلى أن "الكتائب ومنذ اليوم بدأت عمليًا المقاومة في العراق، بتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية".

11 أكتوبر, 06:59 GMT

وأعلن الحسيني رسميا دخول التنظيم معركة "طوفان الأقصى" عبر توجيه الضربات للقواعد الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن "العمليات ستستمر بوتيرة أعلى"، بحسب قوله.

ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.