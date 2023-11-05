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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

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اليوم- وفا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 46 مواطنا من الضفة، بينهم عمال من قطاع غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنًا، من بلدة بلعين غربًا، ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنًا، بينهم 10 عمال من قطاع غزة، كما اعتقلت 10 من عمال القطاع خلال اقتحام بلدة نوبا غربًا.

حملة اعتقالات

من طولكرم، اعتقلت تلك القوات شابين (18 عامًا)، من ضاحية شويكة شمالًا، ومن بيت لحم، اعتقلت شابًا من بلدة بيت فجار جنوبًا.

ومن طوباس، اعتقلت أسيرًا محررًا من وادي الفارعة جنوبًا، ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين، ومن نابلس، اعتقلت أربعة.

ومن القدس، اعتقلت تلك القوات شابًا من بلدة الطور شرقًا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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