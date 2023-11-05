شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الـ 30 من العدوان..عشرات الشهداء والجرحى في قصف متواصل على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد عشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوا، لليوم الـ30 على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مدير مستشفى القدس بشار مراد، بأن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية في محيط المستشفى في منطقة تل الهوى بمدينة غزة بصاروخ دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين بجروح، بينهم نازحون.

شهداء من المدنيين

كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 21 مواطنًا من عائلة أبو حصيرة، بعد استهداف منزلهم الكائن قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

واستشهد طفلان وأحد المواطنين على الأقل، فيما أصيب آخرون، جراء استهداف منازلهم بالقذائف المدفعية من قبل زوارق الاحتلال الحربية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سلسلة غارات مكثفة، ما أدى إلى تدمير عشرات المنازل، فيما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشيخ زايد آل نهيان في منطقة الكتيبة، غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من الفلسطينيين نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدًا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.