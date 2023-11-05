شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تدعو إلى وضع حد فورى للعنف فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت السيدة الإندونيسية الأولى إيريانا جوكو ويدودو، وأعضاء منظمة قانون التضامن التابعة لمجلس الوزراء الإندونيسي اليوم الأحد، إلى وضع حد فوري للعنف في فلسطين.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن إيريانا قولها - في مقطع فيديو تم تحميله على قناة "أمانة الرئاسة الإندونيسية" على موقع "يوتيوب" - "آمل حقا أن ينتهي العنف، وأن تنتهي الحرب، وأن يكون من الممكن وصول المساعدات الإنسانية.. دعونا نساعد بشكل مشترك إخواننا في فلسطين".

وأشارت إلى أن العديد من الأشخاص في غزة فقدوا أرواحهم وأغلبهم من المدنيين، وبينهم أطفال ونساء، لافتة إلى أن الحياة في غزة أصبحت أكثر صعوبة، حيث أن الوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء والغذاء محدود للغاية.

جدير بالذكر أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعرب في مناسبات مختلفة عن غضب إندونيسيا من العنف في غزة، مشددا على أن بلاده لن تبقى صامتة مع استمرار تزايد الضحايا المدنيين، ولن تسمح باستمرار الظلم ضد شعب فلسطين.. ومن جهتها، حثت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات فورية لوقف تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحل الأزمة الإنسانية الحالية.

وأرسلت إندونيسيا مساعدات إنسانية تزن 51.5 طن إلى الشعب الفلسطيني في غزة، وتضمنت المساعدات مواد غذائية ومعدات طبية وبطانيات وخيام وغيرها.