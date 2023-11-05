"حزب الله" يسقط مسيرة إسرائيلية ويستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال "حزب الله" في بيان نشرته قناة "المنار": "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:20) من يوم الأحد ‌‏5/11/2023 باستهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة". كما أصدر "حزب الله"، لاحقا اليوم، بيانا أعلن فيه استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في موقع بياض بليدا وإلحاق إصابات مباشرة.

كما أسقط "حزب الله" طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوبي لبنان، وفقا لقناة "آر تي".

وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراضه طائرة مسيرة قادمة من عمق الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وذكر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن أجهزة المراقبة والدفاع الجوي شاهدت طائرة مسيرة قادمة من عمق الأراضي اللبنانية، وتعاملت معها المقاتلات الإسرائيلية بنجاح وأسقطتها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبل ذلك، اليوم الأحد، استهداف "حزب الله" مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي بقذائف هاون وصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان.