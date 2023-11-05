أردوغان: تحرير أشقائنا في غزة من الواجبات الملقاة على عاتقنا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف خلال كلمة له بمناسبة افتتاح عدد من المشاريع في ولاية ريزة التركية، أن "المسجد الأقصى هي قبلتنا الأولى، والحفاظ على المقدسات الإسلامية من المهام الملقاة على عاتقنا".
كما شدد الرئيس التركي أن "تحرير إخواننا في غزة وحمايتهم من الظلم الإسرائيلي، من الواجبات الملقاة على عاتقنا في ظل استمرار قتل الأطفال والنساء والتطهير والإبادة الجماعية"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف أنه "من مقتضيات مسؤوليتنا تجاه التاريخ، أن نصدح بجرائم من يدعمون مرتكبي هذه المجازر اللاأخلاقية والدنيئة في غزة في وجوههم".
3 نوفمبر, 10:15 GMT
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتهم أمس السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "المسؤول الأول عن الهمجات ضد قطاع غزة".
وأضاف أن "نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية"، مشددًا على ضرورة أن يسمع العالم صرخات الأطفال الفلسطينيين، ومد يد العون لهم.
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
28 أكتوبر, 15:56 GMT
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.