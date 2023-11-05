شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي ينفذ عمليات ضد مليشيات الشباب بجنوب غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت قوات الجيش الصومالي، اليوم الأحد، عمليات عسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية في مناطق بمحافظة (بكول) جنوب غرب البلاد.



وقال قائد اللواء التاسع من الفرقة 60 العميد يونس آدم حسن - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن "العمليات نفذت في مناطق وروين وورطتو وعيل لهلي وموريجابي بمحافظة بكول"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الصومالية طاردت الإرهابيين المختبئين هناك.



وأضاف حسن، أن ولاية جنوب الغرب ستبدأ قريبًا المرحلة الثانية من عمليات تحرير البلاد من الإرهاب التي أعلن عنها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مؤخرا.