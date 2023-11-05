شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يجدد موقف بلاده الداعى إلى ضرورة وقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني موقف بلاده الداعي إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على قطاع غزة ومنع توسع دائرة الصراع في الإقليم.



وذكر بيان الديوان الملكي اليوم الأحد، أن العاهل الأردني التقي أمس السبت رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي لبحث التطورات الخطيرة في غزة.



وشدد العاهل الأردني - خلال اللقاء الذي حضره ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني - على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع للأشقاء في غزة ودعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع.. مؤكدا دعم الأردن لجهود الأشقاء اللبنانيين في تعزيز استقرارهم.



من جانبه، أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان بجهود الأردن بدفاع الملك عبد الله عن القضايا العربية والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

كما أكد العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية.

وجدد الملك عبدالله الثاني الدعوة لتكثيف الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى غزة، مؤكدا أهمية دعم المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع وعدم إعاقة عملها.