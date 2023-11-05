هجوم بالمسيرات يستهدف القاعدة الأمريكية شمالي الحسكة للمرة الأولى

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف مراسل "الخليج 365" شرقي سوريا ، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة ، أن طائرات مسيرة قادمة من العراق، استهدفت القاعدة الأمريكية في تل بيدر في ريف مدينة الحسكة ( 30 كم شمالي غربي المدينة) ، والتي تضم مقر قيادة قوات مايسمى "التحالف الدولي" (الناتو)، حيث سمع أكثر من صوت انفجار ضمن القاعدة.

وبينت المصادر بأن الهجوم هو الأول الذي تتعرض له القاعدة بعد ارتفاع عدد الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية في شرقي سوريا على إثر الهجمات الجوية الذي يتعرض له قطاع غزة في فلسطين.

ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من تعرض قاعدة أمريكية في مدينة الشدادي النفطية لهجومين صاروخيين، الأول في صباح السبت والثاني في مساء نفس اليوم، على حسب تعبير المراسل.

أمس, 17:21 GMT

وأشار المراسل إلى أن "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت في بيان لها أن :"مجاهدونا استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي "تل بيدر" غربي الحسكة السورية بالطائرات المسيّرة".

وقاعدة "تل بيدر" تقع شمالي غربي مدينة الحسكة 30على بعد كم تقريباً، وتحيط بها قاعدة "لايف ستون" على الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة سد الباسل، وقاعدة "قسرك" التي تقع على بُعد 45 كم إلى الشرق من بلدة تل تمر.

الجدير بالذكر، أن جميع القواعد الأمريكية، انطلاقاً من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية ،مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور ، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة ،تعرضت خلال الاسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي، وذلك نقلا عن مراسل "الخليج 365".