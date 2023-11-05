مستعينة بسجناء جنائيين... السجون الإسرائيلية تداهم زنازين الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الهيئة أن مصلحة السجون نفذت مداهمات واسعة على أقسام الأسرى الفلسطينيين، مستعينة بسجناء جنائيين يهود لتنفيذ هذه الحملة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، غارات استهدفت 3 مستشفيات في القطاع في أوقات متقاربة؛ في مدخل مستشفى الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الإندونيسي.

ولم يتوقف الجيش الإسرائيلي عند قصف المستشفيات فقط، حيث قصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبحسب "وفا"، أفاد طيران الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة "أسامة بن زيد"، التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والجرحى.