الجيش الإسرائيلي يعلن الاستيلاء على "مقر مهم" تابع لـ"حماس" في قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وصرّح أدرعي لقناة "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "لقد استولينا على أحد أهم معاقل حماس في منطقة بيت حانون، وهو ما زودنا بالكثير من المعلومات الاستخبارية".

ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241 آخرين.

ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة عسكريًا على غزة، تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.

وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.