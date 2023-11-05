شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9700 فلسطينيًا بنيران الاحتلال منذ 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة في غزة إن 9770 فلسطينيا استشهدوا في ضربات الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر، بينهم 4800 طفلًا.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلت اليوم، خبر استشهاد عشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، وإصابة آخرين بجروح، بينما دُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوا، لليوم الـ30 على التوالي.

تدمير 40 ألف منزل

من جانبها وثّقت وزارة الأشغال الفلسطينية في إحصائية أولية، تدمير طائرات ومدفعية الاحتلال ، نحو 40 ألف منزل، منذ بدء العدوان على قطاع غزة والمستمر لليوم 29 على التوالي.

وقالت وزارة الأشغال الفلسطينية، إن القصف تسبب كذلك في إلحاق الضرر الجزئي بنحو 220 ألف منزل وتشريد سكانها، والذي تجاوز عددهم نحو 1.5 مليون نازح من شمال القطاع ومدينة غزة يتواجد نصفهم في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.