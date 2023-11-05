ليبرمان: لا يمكن إنهاء الحرب دون إبعاد "حزب الله" إلى ما بعد نهر الليطاني

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، اليوم الأحد، تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا)، طالب خلالها بإبعاد قوات حزب الله اللبناني إلى داخل لبنان، لما بعد نهر الليطاني.
وأوضح أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" (إسرائيل بيتنا)، أن مستوطني الشمال الإسرائيلي لن يعود أحد منهم إلى أماكنهم عندما يرون عناصر "حزب الله" على السياج، ولا بد من إبعاد قوات الحزب اللبناني لما بعد نهر الليطاني.
ونقلت القناة "الـ 14" الإسرائيلية، عن تسيفكا فوغل، عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، والذي يشغل رئاسة لجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي، أنه إذا لم يقضِ الجيش الإسرائيلي على "حزب الله" اللبناني، فإن بلاده ستمر بما مرت به في السابع من الشهر الماضي، مطالبا بتوجيه ضربة استباقية ضد "حزب الله".
وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تصريحات إلياهو "غير صحيحة"، وأن "إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقًا للقانون الدولي لتجنب إيذاء الأبرياء". كما انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تصريحات الوزير، وقال إن على نتنياهو إقالة إلياهو اليوم.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.