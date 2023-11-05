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بلينكن يزور أنقرة وأردوغان يذهب بجولة إلى المناطق النائية

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دبي - محمود عبدالرازق - ومن المفترض وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى أنقرة، اليوم الأحد، لإجراء محادثات، يوم غد الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، بشأن الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وأبدى المسؤولون الأمريكيون الذين يرافقون بلينكن تفاؤلاً بشأن اجتماع محتمل مع أردوغان، الذي انتقد إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في عملياتها العسكرية في غزة.

ووصف أردوغان المجازر الإسرائيلية في غزة بـ"الدنيئة وغير الأخلاقية والمعدومة الضمير"، مضيفا أنه سيزور قرية آيدر شمال شرقي تركيا، يوم غد الاثنين، فيما يجري بلينكن محادثات مع فيدان في أنقرة.

وأكد أردوغان: "سأذهب إلى آيدر غدا الاثنين لأرى التحول الحضري في المنطقة النائية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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