شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 9770 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثلاثين على التوالي إلى 9770 شهيدًا ونحو 24 ألف جريح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن من بين الشهداء 4008 أطفال و2550 امرأة و596 مسنًّا.

وأوضحت أن 70% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، وأنها تلقت 2260 بلاغًا عن مفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، بينهم 1270 طفلًا.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت الوزارة إلى أن 175 من الكوادر الطبية من مسعفين وأطباء استشهدوا بفعل استهدافهم المباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتشال الشهداء والجرحى من مناطق القصف.

ودمر الاحتلال 32 سيارة إسعاف وتعمد استهداف 110 مؤسسات صحية بينها 16 مستشفى توقفت عن العمل بعد نفاذ الوقود والأدوية وعدم القدرة على الوصول لها.