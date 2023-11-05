الخليج اليوم .. مليون برميل يوميا.. السعودية تواصل خفضها الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط، بمقدار مليون برميل يوميا.

وبدأ تطبيق الخفض الطوعي في شهر يوليو 2023، ثم تم تمديده حتى نهاية شهر ديسمبر، وبذلك سيكون إنتاج المملكة حتى نهاية العام 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وبيّن المصدر أن قرار الخفض ستجري مراجعته الشهر القادم للنظر في خيارات تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

كما أوضح المصدر أن هذا الخفض يأتي إضافة للخفض الطوعي الأساسي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق النفط.​