شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى: أكثر من 300 أمريكى خرجوا من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نائب مستشار الأمن القومى جوناثان فاينر أن 300 أمريكى غادروا قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضى، مشيرا إلى أنه مازال هناك آخرون عالقين هناك.

وقال فاينر - فى تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم /الأحد/ - إن "أكثر من 300 أمريكى غادروا غزة، لكن لا يزال هناك مواطنون أمريكيون فى القطاع".



وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن هناك حوالى 400 مواطن أمريكى وأفراد أسرهم، أى حوالى 1000، يرغبون فى الخروج من غزة.