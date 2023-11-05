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لم يروا النور بعد.. أرقام مرعبة عن قتلى حديثى الولادة والأمهات فى غزة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلى مجازر يومية ضد الشعب الفلسطينى وخاصة الأطفال والنساء ى قطاع غزة، لتكون النتيجة أرقام مرعبة عن قتلى حديثى الولادة وأمهات فى قطاع غزة، وفى هذا الإنفوجراف نرصد أعداد قتلى حديثى الولادة والأمهات فى غزة منذ بدء الحرب.

 

وفق الأمم المتحدة حتى 3 نوفمبر

 

الاحتلال قتل 2326 امرأة و3760 طفلاً بواقع 67% من إجمالى عدد الضحايا.

 

420 طفلاً لم يبلغ بعضهم من العمر سوى بضعة أشهر يقتلون أو يصابون كل يوم

 

مئات المفقودين من الأطفال والنساء تحت الركام 

 

غزة 1
غزة 

 

مقتل 72 من العاملين بالأونروا 

 

إغلاق 14 مستشفى و45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية

 

النساء يلجأن إلى الولادة فى الملاجئ، أو في الشوارع وسط الأنقاض ما يهدد حياتهن.

 

غزة 2
غزة 

 

نقص الوقود فى المستشفيات يهدد حياة 130 طفلاً مبسترًا 

 

22,500 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسى الحادة 

 

12 ألف حالة إصابة بالإسهال

 

ارتفاع معدلات سوء التغذية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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