شكرا لقرائتكم خبر عن لم يروا النور بعد.. أرقام مرعبة عن قتلى حديثى الولادة والأمهات فى غزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلى مجازر يومية ضد الشعب الفلسطينى وخاصة الأطفال والنساء ى قطاع غزة، لتكون النتيجة أرقام مرعبة عن قتلى حديثى الولادة وأمهات فى قطاع غزة، وفى هذا الإنفوجراف نرصد أعداد قتلى حديثى الولادة والأمهات فى غزة منذ بدء الحرب.

وفق الأمم المتحدة حتى 3 نوفمبر

الاحتلال قتل 2326 امرأة و3760 طفلاً بواقع 67% من إجمالى عدد الضحايا.

420 طفلاً لم يبلغ بعضهم من العمر سوى بضعة أشهر يقتلون أو يصابون كل يوم

مئات المفقودين من الأطفال والنساء تحت الركام



غزة

مقتل 72 من العاملين بالأونروا

إغلاق 14 مستشفى و45 مركزًا للرعاية الصحية الأولية

النساء يلجأن إلى الولادة فى الملاجئ، أو في الشوارع وسط الأنقاض ما يهدد حياتهن.



غزة

نقص الوقود فى المستشفيات يهدد حياة 130 طفلاً مبسترًا

22,500 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسى الحادة

12 ألف حالة إصابة بالإسهال

ارتفاع معدلات سوء التغذية