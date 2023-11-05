شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يقرر إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشئون الإسلامية فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء الأردنى إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية فى القدس لمدة سنتين، برئاسة الشيخ عبد العظيم سلهب.

جاء ذلك خلال جلسته التى عقدها اليوم /الأحد/، برئاسة رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة.



وضم المجلس فى عضويته، طبقا لبيان مجلس الوزراء الأردني، كلا من: مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ محمد عزام الخطيب التميمى (نائبا للرئيس)، والمهندس عدنان الحسيني، والدكتور هانى عابدين، والشيخ عكرمة صبري، والشيخ محمد أحمد حسين، والشيخ واصف البكري، والشيخ يوسف أبو سنينة، والدكتور مصطفى أبو صوي، والدكتور وصفى كيلاني، والدكتور محمد مهدى عبدالهادي، والدكتور عماد أبو كشك، والدكتور "محمد إبراهيم" ناصر الدين، والشيخ محمد سرندح، والمهندس بسام خليل الحلاق، ويوسف الدجاني، والمحامى فهد الشويكي، وخليل العسلي، وعلاء سلهب، والمهندس محمد نسيبة، والمحامى نزيه العلمي، والدكتور محمد قطب، ووائل جمال عمر، و"محمد شاهين" أشهب (مقررا للمجلس).