شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: استشهاد صحفي و4 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، استشهاد صحفي و4 من أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا".

وأكد أن المنظومة الصحة في القطاع أمام ساعات حرجة، ومستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية.