شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يدين استهداف الاحتلال المدنيين والمسعفين جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى استهداف القوات الاسرائيلية مساء اليوم لمدنيين فى سياراتهم ومسعفين صباحاً أثناء قيامهم بواجبهم الإنسانى.

وأكد برى فى بيان له مساء اليوم أن اسرائيل ارتكبت جريمة بحق الأطفال على طريق عيترون عيناتا بالجنوب اللبناني، موضحا أن هذه الجريمة أدت إلى استشهاد امرأة وثلاثة من أحفادها.



وأضاف أن ما حدث يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل ومستوياتها العسكرية والسياسية تمثل نموذجا لإرهاب الدولة المنظم - على حد تعبيره - ، مشيرا إلى تصريحات وزير التراث الإسرائيلى التى دعا فيها إلى إستخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة.



واعتبر برى أن ما يقوم به الكيان الإسرائيلى من غزة الى جنوب لبنان هو سياق واحد.