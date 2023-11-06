شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات "النووي" لوزير بحكومة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي ما صدَر عن أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتضمّن التوعّدَ بإلقاء قنبلةٍ نوويةٍ على قطاع غزة.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، ندَّدت الرابطة- بأشد العبارات- بهذا التصريح الذي يعكس مستوى التحدي والهمجية.

ودعت الرابطةُ المجتمعَ الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه الكوارث المروّعة في قطاع غزة، ولا سيما مع استمرار تداعياتها المؤلمة والتي من شأنها أن تُحدث جرحًا عميقًا في وجدان الشعوب؛ لتعود بمشاريع بنائها الحضاري إلى الوراء.