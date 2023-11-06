شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط لوقف العدوان وإدخال المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الاتحاد الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة السماح بإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود وإعادة الكهرباء والمياه للقطاع.

وعبر المالكي خلال لقائه، في مقر الوزارة برام الله، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، عن استيائه الشديد من استمرار تبرير ما تقوم به إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بأنه دفاع عن النفس.

وقال: "إن استهداف المدنيين الأبرياء بشكل متعمد ليس دفاعاً عن النفس وإنما هو أشبه بحرب ثأر وانتقام، ويجب عدم السكوت عن هذه الجرائم التي تصنف ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري، خاصة في ظل استخفاف إسرائيل بالقوانين الدولية".

قطع الكهرباء والمياه

وأشار إلى أن هذا العدوان يخلّف قتلى مدنيين أبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المصابين والجرحى، ونزوح مئات الآلاف، في ظل القطع الكامل للكهرباء وللمياه، خاصة بعد استهداف خزان المياه الرئيس في قطاع غزة ليلة أمس، ونفاد الوقود اللازم لعمل المستشفيات.

وأعرب المالكي عن قلقه من الجرائم والعقوبات الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من اقتحامات يومية وقتل واعتقال تعسفي وتدمير البنية التحتية للمدن والبلدات والمخيمات، بشكل يترافق مع تصاعد اعتداءات عناصر المستوطنين المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين وأرضهم دون مساءلة ومحاسبة.

بدوره، أكد كوبمانز دعم عملية السلام وحل الدولتين، معرباً عن قلقه من الأوضاع الصعبة في قطاع غزة.