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ملك الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن إنزال مساعدات طبية ودوائية جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وكتب الملك على موقع إكس: ""بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة."

وأضاف: "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".


تغريدة الملك عبد الله

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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