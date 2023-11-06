شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن إنزال مساعدات طبية ودوائية جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وكتب الملك على موقع إكس: ""بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة."

وأضاف: "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".