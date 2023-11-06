شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: وحشية الاحتلال ليس لها مثيل في تاريخ البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الكويت عن إدانتها الشديدة لتصريحات أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي يدعو خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، أن هذه التصريحات تدل بما لا يدع مجالا للشك على أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين تمادى إلى مرحلة خطيرة، وغطرسته وصلت إلى درجة من الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.

وجددت مناشدة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين.

المملكة تدين التصريحات المتطرفة

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.

وأكدت أن تلك التصريحات تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها أن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته، تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية.