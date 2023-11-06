شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطيني: الوضع في غزة تخطى قوانين وأخلاقيات الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن ما يحدث حاليًا في قطاع غزة تخطى قوانين وأخلاقيات الحرب كافة، معربًا عن دهشته الشديدة من مواقف بعض الدول التي ما زالت تعطي الكيان المحتل الضوء الأخضر في استمرار عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحت ذريعة الدفاع عن النفس.

أن جاء ذلك خلال لقائه في رام الله أمس الأحد، المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستار، واستعرضا فيه آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم

وأكد المالكي خلال اللقاء أن الأولوية لدى فلسطين في الوقت الحالي هي وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبها في قطاع غزة، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وتوفير المياه والكهرباء والدواء والوقود اللازم لعمل المستشفيات.

وأشار إلى أن ما يفعله الاحتلال في قطاع غزة ينتهك جميع القوانين الدولية، فالاحتلال يمارس الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي، ويرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن استهداف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وارتقاء آلاف المدنيين العزل معظمهم من الأطفال والنساء، ومئات الآلاف من الجرحى، واستهداف المدارس التي تؤوي النازحين من بيوتهم المدمرة جراء القصف المتواصل>

بالإضافة إلى تعمد الاحتلال تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بقصفه للمستشفيات والتهديد بقصف أخرى، واستهداف خزانات المياه ومولدات الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية وخزانات الوقود والقطع الكامل للكهرباء والاتصالات، كلها تؤكد أن إسرائيل تقوم بحرب انتقامية تدميرية غير مسبوقة.

الأوضاع الصعبة في الضفة الغربية

واستعرض وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الأوضاع الميدانية الصعبة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي لا تقل خطورة عما يحدث في قطاع غزة، جراء تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، والتوسع الاستيطاني المتواصل.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تضم وزراء متطرفين عنصريين يحرضون على قتل المواطنين الفلسطينيين والسيطرة على الضفة الغربية، ويعملون على تسليح المستوطنين ودعم إرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم،.

بالإضافة إلى الاقتحامات الدموية اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما ينتج عنها من شهداء وجرحى واعتقالات تحت حجج وذرائع واهية.

إرساء أسس السلام في المنطقة

وطالب المالكي الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المضي قدمًا في اعترافها لإرساء أسس السلام في المنطقة، وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أنه من غير المقبول الحديث عن دعم حل الدولتين والاعتراف بإسرائيل التي تحتل أرضنا، ولا يتم الاعتراف بدولة فلسطين الرازحة تحت الاحتلال.

وتطرق الوزير المالكي إلى الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني على مختلف المستويات بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء والشركاء كافة، مؤكدًا أن دولة فلسطين مستمرة في جهودها الدبلوماسية من أجل تحقيق أفق سياسي يؤدي إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

عدم استهداف المدنيين

وأكدت المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستار، موقف بلادها الداعي لوقف إطلاق النار وعدم استهداف المدنيين، كما عبرت عن قلقها تجاه ما يحدث في الضفة الغربية جراء تصاعد عنف المستوطنين.

وأشارت أن النرويج تدعم الجهود المبذولة كافة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.