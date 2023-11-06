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تفاصيل اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس وزراء العراق

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القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد الأحد حيث ناقشا الصراع بين إسرائيل وحماس والحاجة إلى منع انتشار الصراع.

وقالت الخارجية الأمريكية - في بيان على الموقع الرسمي - أن بلينكن ناقش مع السوداني الوضع الإنساني في غزة والتزام الولايات المتحدة المستمر بالتنسيق مع العراق والشركاء الآخرين في المنطقة لضمان الوصول المستمر والآمن إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

كما ناقش وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي الحاجة إلى ضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسراً خارج غزة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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