شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء بينهم أطفال فى قصف إسرائيلي على دير البلح وخان يونس بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا على الأقل في دير البلح وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

فيما استشهد فلسطينيان بينهما طفل، فجر اليوم الإثنين، خلال غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية على منزل في مدينة خان يونس، حيث قالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في شارع المحافظة بمدنية خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين بينهما طفل وإصابة آخرين، إضافة إلى وجودة عدد من المواطنين تحت الركام.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا لعائلة مشمش في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل آلة الحرب الإسرائيلية، غاراتها العنيفة منذ ساعات على غرب غزة تحديدا في مخيم الشاطئ، حيث تم استهداف مربعات سكنية بأكملها، إضافة إلى قصف محيط مستشفى الشفاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن غارات الاحتلال العنيفة وغير المسبوقة، أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المواطنين، وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.