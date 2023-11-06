إعلام: الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وفي السياق قال شاهد عيان لمراسل وكالة "الخليج 365 "،

إن "الجيش الإسرائيلي استهدف قسم الأطفال في مستشفى الرنتيسي في غزة".

هذا، وشهدت مدينة غزة فجر اليوم انفجارات عنيفة وقصفا غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وأضافت الوكالة الرسمية، أن الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية شنت عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.

أمس, 23:16 GMT

وأسفر القصف الإسرائيلي المستمر منذ 31 يوما على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.