شكرا لقرائتكم خبر عن قطر: دعوة ضرب غزة بالنووي تحريض خطير على جريمة حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت قطر إن تصريحات وزير إسرائيلي بشأن التهديد بضرب قطاع غزة المحاصر بقنبلة نووية، تُعد تحريضًا خطيرًا على جريمة حرب، واستهتارًا بالقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيان أمس الأحد، إلى أن هذه التصريحات تمثل امتدادًا للسياسة التصعيدية التي تتبناها حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

المملكة تدين التصريحات المتطرفة

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.

وأكدت أن تلك التصريحات تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها أن عدم إقالة الوزير من الحكومة فوراً والاكتفاء بتجميد عضويته، تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية.