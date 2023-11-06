شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: دعوات "النووي" مؤشر على مستويات غير مسبوقة من التطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت اليمن أن التصريحات المتطرفة الصادرة عن أحد أعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، تمثل تهديدًا خطيرًا وتحريضًا على القتل، يعكس مستويات غير مسبوقة من الكراهية والتطرف.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها يوم الأحد، المجتمع الدولي إلى وضع حد للخطابات العنصرية والتحريضية، والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

التحريض على العنف والإرهاب

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن التصريحات العنصرية لوزير ثقافة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، تعكس خطاب التطرف والكراهية والتحريض على العنف والإرهاب المنظم وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميًا ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق والقرارات الدولية.

وأوضحت المنظمة أن هذا الخطاب مرفوض ويشكل امتدادا لفكر إرهابي متطرف، ما يستدعي من المجتمع الدولي إدانته واتخاذ الإجراءات الفعالة لوقف العدوان العسكري والمجازر اليومية، وجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.