إعلام: استهداف قاعدتي "التنف" و"عين الأسد" الأمريكيتين في العراق بطائرتين مسيرتين

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار مصدر خاص لوكالة "بغداد اليوم"، أن "طائرة مسيرة هي الثانية من نوعها خلال ساعات، حاولت استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق، وتم إسقاطها من قبل منظومة الدفاع الأمريكية"، مضيفا أنه "تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى حاولت استهداف قاعدة التنف العسكرية الأمريكية على الحدود السورية العراقية الأردنية".

19 أكتوبر, 20:05 GMT

وتعرضت قاعدة عين الأسد، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إلى هجوم بطائرة مسيرة، تم إسقاطها على بعد مسافة من القاعدة".

وتعرضت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، منذ اندلاع الحرب في غزة، إلى العديد من عمليات القصف من الفصائل المسلحة في البلدين، تضامنا مع المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، بحسب وسائل إعلام محلية. كما دعا التيار الصدري إلى ضرورة خروج القوات الأمريكية وغلق سفارة واشنطن لدى العراق.