ملكة الأردن: تهمة "معاداة السامية" تستخدم للتحايل على انتقاد سياسات إسرائيل

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وألقت الملكة الضوء على الأعداد الهائلة للضحايا في غزة، حيث أشارت إلى أن "هناك نحو 10 آلاف شهيد منذ بداية النزاع، نصفهم تقريبًا من الأطفال"، وأكدت أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات بل تمثل أرواحًا حقيقية ومأساة إنسانية.
وبخصوص الاتهامات بشأن استخدام "حماس" للدروع البشرية، أكدت الملكة رانيا على أهمية الامتثال للقوانين الدولية، وأشارت إلى أن استخدام الدروع البشرية يُعد جريمة بموجب القانون، مشددة على أنه قبل إطلاق أي هجوم عسكري أو قنبلة، يجب أن يكون الهجوم متناسبًا مع الهدف العسكري، وإلا فإنه يعتبر غير قانوني.
واستنكرت الملكة تقليل المسؤولين الإسرائيليين من شأن الضحايا الفلسطينيين بزعم أنهم دروع بشرية، مشيرة إلى الوجود الكثيف للسكان في مناطق مثل جباليا وغزة، ما يجعل وفاة المدنيين أمرًا محتومًا بدلاً من "غير مقصود" أو "عرضي".
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات قالت إنه ليس هناك مكان آمن في غزة حتى في "المناطق الآمنة" التي اقترحها الإسرائيليون، حيث أن العديد من أوامر الإخلاء الإسرائيلية تصدر بشكل إلكتروني أو تلفزيوني، على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي في غزة، لافتة إلى أن هذه الأوامر قد تستخدم لأغراض دعائية وتبريرية أكثر من تحقيق الحماية للمدنيين.
وأكدت ملكة الأردن أن السلام هو المسار الأضمن لأمان إسرائيل، بغض النظر عن قوتها العسكرية أو الأمور التكنولوجية مثل القبة الحديدية أو الجدار العازل.