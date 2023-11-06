شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: تهديد "النووي" دعوة للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي التصريحات الخطيرة لوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة، وأكد أنها هي دعوة للإبادة الجماعية، تؤكد تطرف ووحشية الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الخطيرة والمستمرة على قطاع غزة واستهتاره بأرواح الأبرياء.

وطالب الأمين العام، بمحاسبة حكومة الاحتلال على هذا التهديد المتهور، معربًا عن إدانته الشديدة لهذه التصريحات والتصرفات غير المتزنة، التي من شأنها تعميق الأزمة الحالية في قطاع غزة، وتؤكد نية الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في هذا الهجوم المخالف لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

تحريض على القتل

يمن أن التصريحات المتطرفة الصادرة عن أحد أعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، تمثل تهديدًا خطيرًا وتحريضًا على القتل، يعكس مستويات غير مسبوقة من الكراهية والتطرف.

ودعت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها يوم الأحد، المجتمع الدولي إلى وضع حد للخطابات العنصرية والتحريضية، والجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.