شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني: قصف خزان المياه يفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس سلطة المياه الفلسطيني مازن غنيم، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من ليلة أمس، خزان مياه تل الزعتر شمال قطاع غزة، فاقم من الكارثة الإنسانية بشكل عام والمائية بشكل خاص في قطاع غزة.

وأضاف غنيم في بيان مساء يوم الأحد، أن قصف الخزان أدى إلى تدفق مياه الخزان وهدرها في ظل الوضع المائي الصعب جراء القصف المتواصل على القطاع.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي تبعات ما يحدث على الأرض من جرائم بحق المواطنين، والتي أوقعت الآلاف من الشهداء والجرحى، وخلفت دمارًا هائلًا في القطاع، مشيرًا إلى أن وقف امدادات المياه واستهداف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي هي استهداف مباشر لأبسط مقومات الحياة في غزة.

مقومات الحياة الأساسية

وأكد غنيم أن الاحتلال باستهدافه لخزان تل الزعتر، إنما يستهدف أحد مقومات الحياة الأساسية في شمال القطاع، ويؤدي إلى مفاقمة الاوضاع الإنسانية بشكل عام والمستشفى الأندونيسي بشكل خاص، إذ تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق معاناة من نقص المياه.

وشدد على أن النقص الحاد في امدادات المياه في قطاع غز، إضافة إلى وقف خدمات الصرف الصحي، وصل منحى خطيرًا جدًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وحذر من أن هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية وصحية وبيئية باتت تهدد حياة المواطنين وتزيد من احتمال انتشار الأوبئة والأمراض المُعدية، في ظل تزايد خروج عدد المستشفيات والوحدات الصحية عن الخدمة.

إدخال الاحتياجات الانسانية

وشدد غنيم على ضرورة الإسراع في وقف العدوان على القطاع وإدخال الاحتياجات الانسانية، وخصوصًا الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي للتخفيف من الوضع الإنساني الصعب لأهالي القطاع.

وأكد أن سلطة المياه ستواصل العمل مع جميع الأطراف للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.